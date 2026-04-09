ААЦ раскритиковала положении о смене католикоса в программе партии Пашиняна

Армянская апостольская церковь (ААЦ) осудила включение в предвыборную платформу правящей партии «Гражданский договор» во главе с премьер-министром Николом Пашиняном пунктов, касающихся смены католикоса всех армян. Об этом пишет РИА Новости.

«Первопрестольный Святой Эчмиадзин (духовный центр ААЦ. — прим. ред.) решительно осуждает включение в предвыборную программу партии «Гражданский договор» недопустимых положений, касающихся Армянской апостольской святой церкви», — отметили в ААЦ.

В заявлении подчеркивается, что закрепление в программе партии планов по реформированию церкви, пересмотру ее устава, отстранению действующего католикоса и организации новых выборов является прямым нарушением конституционного строя страны, права церкви на самоуправление и основополагающих международных принципов, гарантирующих свободу совести и вероисповедания.

ААЦ подчеркивает, что миссия церкви, ее многовековые традиции и духовная жизнь не должны становиться инструментом политических манипуляций.

В Церкви считают, что подобные действия со стороны властей противоречат интересам народа, разрушают национальные ценности и угрожают духовной безопасности.

Отношения между властями и церковью в Армении обострились в мае после того, как премьер-министр страны Никол Пашинян опубликовал в интернете оскорбительные сообщения, направленные против ААЦ, включая ненормативную лексику. В дальнейшем он предложил изменить процедуру избрания католикоса всех армян, подчеркивая, что государство должно занять ключевую позицию в этом процессе.

В июне сотрудники Армянской службы национальной безопасности (СНБ) прибыли в резиденцию католикоса в Эчмиадзине с целью задержания архиепископа Микаэла Аджапахяна. Однако они столкнулись с активным сопротивлением как верующих, так и священнослужителей. 3 октября суд в Ереване вынес приговор священнослужителю, назначив ему два года лишения свободы за призыв к захвату власти.

