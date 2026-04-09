Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Политика

В Госдуме высказались о табличках признанного экстремистским «Мемориала»

Депутат Драпеко: связанные с «Мемориалом» знаки не снимут, если они законны
Ivan Sekretarev/AP

Мемориальным комплексам, посвященным памяти жертв политических репрессий СССР, не стоит снимать именные таблички и знаки памяти, связанные с признанной экстремистской организацией «Мемориал» (организация включена Минюстом в список иноагентов), если они установлены законно. Об этом «Газете.Ru» заявила заместитель председателя Комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.

В частности, таким мемориальным комплексом является урочище «Сандармох» в Медвежьегорском районе Республики Карелия, где общество «Мемориал» ранее активно участвовало в увековечивании памяти жертв репрессий — устанавливались именные таблички и знаки памяти.

«Мы царский режим отменили Октябрьской революцией, однако памятники все оставили и здания стоят. Поэтому изменение статуса организации, я думаю, не должно влиять на наличие памятных знаков, если они установлены в законным порядке. Если [установлены] в незаконном [порядке], то надо демонтировать. У нас есть порядок установления памятных знаков, стел и всякого прочего. Это закон», — подчеркнула парламентарий.

В свою очередь директор Медвежьегорского районного музея, организовывающий экскурсии в урочище «Сандармох», Елена Гришина сообщила «Газете.Ru», что музей «не уполномочен» демонтировать именные таблички жертв репрессий, связанные с «Мемориалом».

«Мы просто курируем этот объект, мы проводим экскурсии и, соответственно, организовываем субботники, чтобы там было чисто и порядок [был]. Музей не уполномочен такие действия совершать», — отметила она.

В мемориальном комплексе «Медное» Тверской области, который посвящен увековечиванию памяти советских граждан – жертв политических репрессий 30–50-х годов XX века, подчеркнули «Газете.Ru», что музей не имеет никакого отношения к обществу «Мемориал».

«Мемориальный комплекс «Медное» – это федеральный музей. Отношения к обществу «Мемориал» мы не имеем никакого», — заявила директор музея Марина Мохова.

Верховный суд признал «Мемориал» экстремистской организацией.

Деятельность движения также запрещена на территории России. Судебное заседание прошло в закрытом режиме.

Организация «Мемориал» была учреждена в Москве в 1992 году. В декабре 2021 года Мосгорсуд по иску прокуратуры принял решение о ликвидации одноименного правозащитного центра. Позже Верховный суд вынес аналогичный вердикт в отношении международного «Мемориала».

Ранее суд признал экстремисткой деятельность организации бизнесмена Галицкого.

 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
