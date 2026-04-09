В Госдуме высказались о табличках признанного экстремистским «Мемориала»

Депутат Драпеко: связанные с «Мемориалом» знаки не снимут, если они законны

Мемориальным комплексам, посвященным памяти жертв политических репрессий СССР, не стоит снимать именные таблички и знаки памяти, связанные с признанной экстремистской организацией «Мемориал» (организация включена Минюстом в список иноагентов), если они установлены законно. Об этом «Газете.Ru» заявила заместитель председателя Комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко.

В частности, таким мемориальным комплексом является урочище «Сандармох» в Медвежьегорском районе Республики Карелия, где общество «Мемориал» ранее активно участвовало в увековечивании памяти жертв репрессий — устанавливались именные таблички и знаки памяти.

«Мы царский режим отменили Октябрьской революцией, однако памятники все оставили и здания стоят. Поэтому изменение статуса организации, я думаю, не должно влиять на наличие памятных знаков, если они установлены в законным порядке. Если [установлены] в незаконном [порядке], то надо демонтировать. У нас есть порядок установления памятных знаков, стел и всякого прочего. Это закон», — подчеркнула парламентарий.

В свою очередь директор Медвежьегорского районного музея, организовывающий экскурсии в урочище «Сандармох», Елена Гришина сообщила «Газете.Ru», что музей «не уполномочен» демонтировать именные таблички жертв репрессий, связанные с «Мемориалом».

«Мы просто курируем этот объект, мы проводим экскурсии и, соответственно, организовываем субботники, чтобы там было чисто и порядок [был]. Музей не уполномочен такие действия совершать», — отметила она.

В мемориальном комплексе «Медное» Тверской области, который посвящен увековечиванию памяти советских граждан – жертв политических репрессий 30–50-х годов XX века, подчеркнули «Газете.Ru», что музей не имеет никакого отношения к обществу «Мемориал».

«Мемориальный комплекс «Медное» – это федеральный музей. Отношения к обществу «Мемориал» мы не имеем никакого», — заявила директор музея Марина Мохова.

Верховный суд признал «Мемориал» экстремистской организацией.

Деятельность движения также запрещена на территории России. Судебное заседание прошло в закрытом режиме.

Организация «Мемориал» была учреждена в Москве в 1992 году. В декабре 2021 года Мосгорсуд по иску прокуратуры принял решение о ликвидации одноименного правозащитного центра. Позже Верховный суд вынес аналогичный вердикт в отношении международного «Мемориала».

Ранее суд признал экстремисткой деятельность организации бизнесмена Галицкого.