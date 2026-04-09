В Тюмени мать бросила двух своих детей на четыре дня без еды и воды

В Тюмени будут судить мать, бросившую детей одних в квпртире
Тюменка предстанет перед судом за истязание детей. Об этом сообщает прокуратура региона.

По версии следствия, 21-летняя местная жительница плохо обращалась со своими сыновьями в возрасте года и двух лет. Она арендовала квартиру на четыре дня, ушла к подруге и все это время жила там.

«Дети остались без присмотра и ухода, без еды и питья. В квартире были включены электроприборы, в том числе плойка для волос», – сообщается в публикации.

О ситуации узнала знакомая девушки. Оставленных в жилье детей нашли истощенными, с признаками обезвоживания. Они были грязными и голодными. Мальчиков передали медикам, которые оказали им всю необходимую помощь.

Мать тем временем арестовали, в ее отношении возбудили уголовное дело. Сейчас несовершеннолетние проживают с отцом в другом регионе. Фигурантку лишили родительских прав, ее дело направили в суд для рассмотрения по существу.

Ранее в Кушве мать била семилетнего сына ремнем и привязывала к кровати.

 
