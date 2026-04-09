Классы калужской школы ушли на карантин из-за массового отравления

Классы школы № 44 в Калуге отправили на карантин из-за массового отравления учеников. Родители заявляют о возможной вспышке кишечной инфекции, сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал «SHOT ПРОВЕРКА».

По информации журналистов, накануне у детей началась рвота, диарея и поднялась температура. В одном из классов не пришло свыше девяти человек, школьников тошнило прямо во время уроков.

«Симптомы зафиксированы у учеников с первого по девятый класс, нескольких доставили в инфекционную больницу. В школе частично ввели карантин до 14 апреля, однако официально его связывают со вспышкой ОРВИ», — сказано в публикации.

Отмечается, что родители учеников уверены, что всему виной является кишечная инфекция. Они просят взять анализы у школьников, проверить воду, продукты и сотрудников столовой образовательного учреждения.

По факту произошедшего Следственный комитет России по Калужской области возбудил уголовное дело по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. В пресс-службе ведомства заявили, что его сотрудники в ходе расследования дела установят причины массовых жалоб учеников этой школы на состояние здоровья, дадут правовую оценку действиям ответственных лиц.

8 апреля стало известно, что в сети частных детских садов в Санкт-Петербурге и Ленинградской области произошло массовое отравление воспитанников и сотрудников.

Как рассказала исполнительный директор сети Татьяна Ладыженская, в каждом из 17 садиков выявлено по два-три случая заражения инфекционными заболеваниями. Общее число заболевших может достигать 50 человек. У воспитанников и сотрудников диагностировали сальмонеллез, энтеровирус и гастроэнтерит, уточнила Ладыженская.

Ранее в школе Санкт-Петербурга выявили вспышку кори.

 
