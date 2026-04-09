Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Война США и Израиля против ИранаПереговоры о мире на Украине
Политика

Зеленский анонсировал скорое возобновление переговоров с Россией и США

Зеленский: новый раунд переговоров с США и Россией состоится в ближайшее время
Valentyn Ogirenko/Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский анонсировал подготовку новой трехсторонней встречи с российской и американской делегациями по урегулированию конфликта. Фрагмент его заявления журналистам опубликовал Telegram-канал «Новости.Live».

По словам Зеленского, стороны условились в ближайшее время организовать встречу в трехстороннем формате или две последовательные встречи американской делегацией с российскими переговорщиками в Москве и с украинскими — в Киеве.

Украинский лидер объяснил временное притормаживание переговорного процесса эскалацией ближневосточного конфликта. По его словам, Киев продолжает обсуждать с Вашингтоном гарантии безопасности, но конкретных решений по этому вопросу достичь пока не удалось.

С ударами США и Израиля по Ирану связывал паузу в переговорах по Украине и пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. По его словам, сейчас американские переговорщики заняты на иранском треке, но Москва ждет, когда они освободятся, чтобы вновь приступить к обсуждению процесса урегулирования украинского конфликта.

Ранее в Кремле ответили на вопрос о пасхальном перемирии с Украиной.

 
Дальше вы перейдёте на сайт нашего партнера
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
