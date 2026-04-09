Комика Слепакова объявят в международный розыск

РИА: СК России намерен объявить комика Слепакова в международный розыск
Кадр из видео/Рада и тёрки/YouTube

Юморист и музыкант Семен Слепаков (признан в РФ иностранным агентом) будет объявлен в международный розыск в рамках расследования возбужденного в отношении него уголовного дела. Об этом сообщили РИА Новости в пресс-службе Следственного комитета России.

«Следствие намерено объявить Слепакова в международный розыск», — сказал собеседник агентства.

По его словам, в настоящее время ведутся «следственные действия, направленные на сбор и закрепление доказательственной базы».

9 апреля прокуратура Москвы сообщила, что в отношении Слепакова возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей, предусмотренных российским законодательством об иностранных агентах).

Поводом для уголовного преследования артиста послужили неоднократные нарушения законодательства об иноагентах. По данным надзорного ведомства, в течение одного года Слепаков дважды привлекался к административной ответственности по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ и потом разместил в одной из социальных сетей материалы без обязательной маркировки об их создании и распространении иноагентом.

Слепаков покинул Россию после начала СВО, сейчас он живет в Израиле. Недавно комик пожаловался, что в эмиграции ему стало сложнее шутить о родине. Он также дал серию концертов в США, но ему приходилось работать в полупустых залах.

В конце 2025 года сообщалось, что из-за отсутствия спроса комик уменьшил гонорар за корпоратив до 4,5 миллиона рублей. Раньше он выступал за 5,6 млн рублей.

Ранее в Госдуме призвали Слепакова вернуться и смыть грехи.

 
