Первая ракетка мира Соболенко снялась с турнира в Штутгарте

Первая ракетка мира белорусская теннисистка Арина Соболенко в соцсетях рассказала, что не сможет сыграть турнире в немецком Штутгарте из-за травмы.

«Привет, Штутгарт! С огорчением сообщаю, что не смогу принять участие в турнире этого года. Всегда с радостью приезжаю на турнир. И конечно же, надеюсь, что у меня еще будет шанс побороться за «Порше». К сожалению, после Майами я получила травму и, как бы ни старалась, у меня не получилось полноценно восстановиться к старту турнира», — написала Соболенко.

Турнир состоится с 13 по 19 апреля и пройдет на грунтовых турнирах Штутгарта. В 2025 году соревнования выиграла латвийская теннисистка Елена Остапенко. Призовой фонд турнира составит более $1,2 млн.

В нынешнем сезоне Соболенко выиграла турниры в Брисбене, Индиан-Уэллсе и Майами.

В 2022 году Международная федерация тенниса (ITF) приостановила членство Федерации тенниса России и Федерации тенниса Белоруссии. Спортсмены из этих стран имеют право играть на турнирах Женской теннисной ассоциации и Ассоциации теннисистов-профессионалов только в нейтральных статусах. При этом российские и белорусские теннисисты отстранены от участия в Кубке Билли Джин Кинг и Кубке Дэвиса.

