«Летальное правосудие». Трамп назвал сроки пребывания армии США у границ Ирана

Трамп объявил, что американская армия пока останется рядом с Ираном

Президент США Дональд Трамп объявил, что американская армия будет находиться вблизи Ирана до тех пор, пока мирное соглашение не будет полностью исполнено, а в случае его нарушения последуют более масштабные удары. Тегеран уже обвинил Вашингтон в нарушении трех пунктов договора. Стороны также не достигли взаимопонимания по прекращению обстрелов Ливана.

Американская армия продолжит находиться на позициях у иранских границ до тех пор, пока не будет полностью выполнено соглашение между Вашингтоном и Тегераном. Об этом в своей соцсети Truth Social написал президент США Дональд Трамп.

«Все американские корабли, летательные аппараты и военнослужащие вместе с дополнительными боеприпасами, вооружением и всем остальным, что необходимо для летального правосудия и уничтожения уже существенно ослабленного противника, останутся на территории Ирана и вокруг него до момента, пока не будет полностью выполнено достигнутое реальное соглашение»,

— заявил глава Белого дома.

Трамп пригрозил Ирану более масштабными ударами, чем те, что наносились ранее, если Тегеран нарушит условия перемирия . Однако вероятность срыва сделки он оценил как малую. При этом сейчас, по словам президента США, американские военные пополняют запасы и отдыхают «в ожидании новых завоеваний» .

Он также подтвердил, что по условиям соглашения Вашингтон ожидает от Ирана отказ от ядерного оружия и открытие судоходства в Ормузском проливе.

При этом ранее спикер парламента Исламской Республики Мохаммад-Багер Галибаф в соцсети X заявил, что американцы уже нарушили три ключевых пункта из предложенного Тегераном плана по перемирию.

Соглашение США и Ирана

6 апреля иранское агентство IRNA сообщило, что Тегеран отверг предложение США из 15 пунктов об установлении двухнедельного перемирия. Вместо него власти республики передали Вашингтону свой план по окончанию войны, состоящий из 10 требований. Сначала Трамп на пресс-конференции назвал документ «существенным», но «недостаточно хорошим», а позже и вовсе принялся вновь угрожать Ирану «обрушить ад» и «уничтожить цивилизацию» в случае, если Тегеран к 8 апреля не пойдет на сделку или не откроет Ормузский пролив.

Однако уже в ночь на 8 апреля по итогам переговоров с премьер-министром Пакистана Шахбазом Шарифом и начальником штаба Сухопутных войск страны Асимом Муниром Трамп объявил о начале двухнедельного перемирия с Ираном. По его словам, Тегеран согласился открыть Ормузский пролив и не атаковать идущие через него суда.

«Я соглашаюсь приостановить бомбардировки и атаку на Иран сроком на две недели. Это будет двустороннее прекращение огня»,

— написал американский президент.

Вскоре после этого Верховный совет национальной безопасности Исламской Республики опубликовал заявление о победе над США.

«Враг в своей несправедливой, незаконной и преступной войне против иранской нации потерпел неоспоримое, историческое и сокрушительное поражение », — говорилось в обнародованном агентством Tasnim тексте.

По утверждению иранских властей, Вашингтон согласился вывести войска со всех баз на Ближнем Востоке, отменить все санкции против республики и разморозить активы страны, а также выплатить компенсации за причиненный ущерб.

Трамп подтвердил, что принял план Ирана в качестве «приемлемой основы для переговоров», а также раскрыл содержание его десяти пунктов:

* обязательство о ненападении;

* сохранение контроля Ирана над Ормузским проливом;

* согласие на обогащение урана;

* отмена всех первичных санкций;

* отмена всех вторичных санкций;

* прекращение действия всех резолюций Совета Безопасности ООН;

* прекращение действия всех резолюций Совета управляющих МАГАТЭ;

* выплата компенсации Ирану;

* вывод американских войск из региона;

* прекращение войны на всех фронтах, включая войну против «Хезболлы» в Ливане.

Однако позже он завил, что Иран не будет обогащать уран, а США в координации с властями республики «вывезут всю глубоко залегающую ядерную пыль». Также по его словам, завершение ударов армии Израиля по Ливану не включено в двустороннее соглашение о прекращении огня.

Политолог-американсит Рафаэль Ордуханян в разговоре с «Газетой.Ru» выразил уверенность, что при нарушении перемирия Иран возобновит перекрытие Ормузского пролива:

«Ормузский пролив будет перекрыт. Это самое главное [последствие], это самое основное атомное железобетонное оружие Ирана . Все остальное не имеет значения. Ведь сила Ирана в данной ситуации, в том, что они нашли слабое место [США] и бьют по нему».

Он также обратил внимание на заявление вице-президента США Джей Ди Вэнса, что Вашингтон и Тегеран не полностью поняли позиции друг друга по вопросу Ливана. Так, США и Израиль считают допустимым продолжение ударов по этой стране, в то время как Иран называет атаки недопустимыми.