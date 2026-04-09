Стал известен список кандидатов в сборную России по биатлону

Исполком тренерского совета Союза биатлонистов России (СБР) утвердил списки кандидатов в национальную сборную на сезон-2026/27.

Среди мужчин в основной состав вошли Латыпов, Халили, Бажин, Корнев, Поварницын, Бабиков, Еремин, Коновалов, Сидоров, Вагин, Логинов, Колотов, Евменов, Конкин, Иванов и Усов.

У женщин в основной состав зачислены Шевченко, Резцова, Сливко, Халили, Томшина, Терещенко, Казакевич, Коваленко, Гришина, Бурундукова, Шевченко, Дербушева, Метеля, Черепанова, Зырянова, Мошкова.

В резервный список вошел трехкратный чемпион России и участник Олимпийских игр-2022 Даниил Серохвостов.

19 декабря 2025 года Международный союз биатлонистов (IBU) отказался от ускоренной процедуры рассмотрения арбитражного иска в Спортивном арбитражном суде (CAS) по вопросу возвращения российских спортсменов. Соответственно, никто из биатлонистов сборной России не сумел получить нейтральный статус, выступить на турнирах под эгидой IBU и отобраться на Олимпийские игры 2026 года в Италии.

Ранее Дмитрий Губерниев заявил, что IBU ведет себя как свиньи.