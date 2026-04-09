Газовоз «Арктик Метагаз», атакованный беспилотниками, вновь взят на буксир

Российский газовоз «Арктик Метагаз», получивший повреждения в результате атаки украинских беспилотников в Средиземном море, удалось повторно взять на буксир. Об этом заявил представитель комитета по чрезвычайным ситуациям Ливии, пишет РИА Новости.

«Увенчалась успехом операция по повторному закреплению судна и восстановлению контроля над ним посредством буксира «Марадиф», предоставленного Ливийской нефтяной корпорацией», — говорится в заявлении.

Ливийские спасательные службы продолжают находиться в состоянии повышенной готовности для завершения спасательной операции.

2 апреля ливийское управление портов и морского транспорта сообщило о потере контроля над поврежденным газовозом из-за неблагоприятных погодных условий. Шторм и сильные волны привели к обрыву буксирного троса.

3 марта Министерство транспорта РФ заявило об атаке на российский газовоз «Арктик Метагаз» в Средиземном море с использованием украинских беспилотных катеров. Предполагается, что запуск дронов осуществлялся с побережья Ливии, вблизи территориальных вод Мальты.

