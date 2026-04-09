Иран направит секретаря Совбеза на переговоры с США

Al Mayadeen: секретарь СБ войдет в состав делегации Ирана на переговорах с США

Новый секретарь Высшего совета национальной безопасности Ирана Мохаммад Багер Зольгадр войдет в состав иранской делегации на переговорах с США в Пакистане. Об этом рассказал телеканал Al Mayadeen со ссылкой на источники.

Кроме того, Тегеран будут также представлять председатель парламента исламской республики Мохаммад Багер Галибаф, глава МИД Аббас Арагчи и заместитель министра иностранных дел Исламской Республики Маджид Тахт-Раванчи.

9 апреля замглавы МИД Ирана Саид Хатибзаде сообщил, что состав иранской делегации на запланированных переговорах с США будет зависеть от того, кто будет представлять американскую сторону.

До этого Вашингтон и Тегеран договорились о двухнедельном прекращении огня.

