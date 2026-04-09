Мединский обратил внимание на соотношение потерь России и Украины

Помощник президента России Владимир Мединский подтвердил в своем Telegram-канале передачу 1000 тел погибших украинских военных Киеву, обратив внимание на «соотношение потерь».

«Украинской стороне передано 1000 тел погибших офицеров и солдат ВСУ. С той стороны получено 41 погибших наших. Это о соотношении потерь», — говорится в публикации.

В прошлый раз обмен телами погибших военнослужащих Россия и Украина провели 26 февраля. Тогда Владимир Мединский сообщил, что Киеву были переданы тела 1000 украинских военных, а взамен Москва получила 35 погибших российских бойцов. 29 января Россия также передала 1000 тел и получила обратно 38.

Как отметил военкор Александр Коц, подобное соотношение при обмене телами бойцов сохраняется уже не первый раз. Он напомнил, что ранее украинская сторона объясняла такой дисбаланс тем, что российские войска ведут наступление и потому вывозят с поля боя тела обеих сторон. При этом, как отметил журналист, несмотря на заявления главнокомандующего ВСУ Александра Сырского о «400 квадратных километрах освобожденной территории», соотношение при обмене остается прежним.

