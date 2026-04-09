Российского актера Калюжного внесли в базу «Миротворца»

Актер Глеб Калюжный попал в базу «Миротворца» из-за съемок в фильме про СВО
Российский актер и музыкант Глеб Калюжный внесен в базу украинского экстремистского сайта «Миротворец». Об этом сообщается на ресурсе.

Персональные данные об актере появились на сайте «Миротворца» в четверг, 9 апреля. На Украине его обвиняют в публичной поддержке России, а также в «покушении на суверенитет и территориальную целостность Украины», ссылаясь в качестве причины на участие Калюжного в съемках художественного фильма «Малыш» о событиях специальной военной операции (СВО).

В этой кинокартине актер сыграл главную роль. Военная драма «Малыш» рассказывает историю рэпера из Донецка, который идет добровольцем в Мариуполь, чтобы спасти из осажденного города свою мать. Картина вышла в российский прокат 26 февраля.

26 февраля в Москве прошел первый премьерный показ военной драмы «Малыш». Во время презентации проекта Калюжный отметил, что за время съемок фильма он научился по-другому смотреть на жизнь. Отмечается, что сразу после съемок фильма актер отправился на срочную службу в армию.

Ранее звезду сериалов «СашаТаня» и «Универ» внесли в базу «Миротворца».

 
