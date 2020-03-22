В результате землетрясений в Загребе пострадали 15 человек

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

Посмотреть весь фоторепортаж в разделе «ФОТО»

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В результате землетрясений в столице Хорватии, произошедших в воскресенье, 22 марта, пострадали 15 человек. Об этом сообщает местный портал Direktno.hr со ссылкой на полицию.

По данным портала, среди пострадавших — 15-летняя девочка, которая находится в критическом состоянии.

По данным посольства России в Хорватии, россияне при землетрясениях не пострадали.

Два землетрясения магнитудой 5,3 и 5 произошли 22 марта неподалеку от столицы Хорватии. По данным ТАСС, в Загребе повреждены более 60 строений и 30 автомобилей, наблюдаются проблемы с электроэнергией и сбои в работе интернета.

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