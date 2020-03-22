Охранник Конте подхватил коронавирус, но сам премьер Италии не заболел
Сотрудник личной охраны премьер-министра Италии Джузеппе Конте заболел новым коронавирусом, однако сам глава правительства инфекцию не подхватил. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источники в правительственном Дворце Киджи.
По их информации, Конте несколько дней назад сделал тест на коронавирус нового типа.
Как уведомили источники, результат теста оказался отрицательным.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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