Охранник Конте подхватил коронавирус, но сам премьер Италии не заболел

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Сотрудник личной охраны премьер-министра Италии Джузеппе Конте заболел новым коронавирусом, однако сам глава правительства инфекцию не подхватил. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на источники в правительственном Дворце Киджи.

По их информации, Конте несколько дней назад сделал тест на коронавирус нового типа.

Как уведомили источники, результат теста оказался отрицательным.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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