Турция и страны Ближнего Востока готовят меры для переговоров США и Ирана

РИА: Турция ждет конкретики по дате и месту переговоров США и Ирана
Анкара рассчитывает, что конкретика по дате и месту переговоров между США и Ираном может стать известна в ближайшее время. Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на турецкий дипломатический источник.

«Турецкая сторона рассчитывает, что в случае согласия на возобновление переговорного процесса между США и Ираном в ближайшее время появится конкретика по дате и месту их проведения», — сказал он.

Источник агентства отметил, что меры, направленные на обеспечение устойчивости переговорного процесса, готовится Турция совместно со странами Ближнего Востока.

Важно заранее создать условия, которые позволят сохранить диалог и не допустить его дестабилизации, добавил он.

Накануне Reuters со ссылкой на высокопоставленного чиновника в Белом доме сообщил, что президент США заявил помощникам о своем желании избежать «бесконечной войны» с Ираном и выйти из конфликта при помощи переговоров.

Ранее в США обвинили Израиль в работе против переговоров с Ираном.

 
Теперь вы знаете
Бей, беги, замри. Как вами управляют древние реакции и мешают жить
