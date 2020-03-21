Опасных абхазских преступников хотят отправить в российские тюрьмы

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Кандидат в президенты Абзахии Аслан Бжания хочет договориться с Россией об отправке особо опасных абхазских преступников в российские тюрьмы, сообщает РИА «Новости» со ссылкой на выступление Бжании на теледебатах.

В настоящее время в Абхазии отсутствуют тюрьмы строгого режима, подходящие для содержания лиц, совершивших особо тяжкие преступления, заявил Бжания. Он отметил, что в такой ситуации имеет смысл обратиться к российской стороне и подписать соответствующее соглашение.

При этом Бжания подчеркнул, что данные меры не потребуются, если в Абхазии будет построена подходящая тюрьма.

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