Депутат Самокиш назвал «говном» конкурс «Молодежная столица России»

Депутата Самокиша возмутил проигрыш Томска в конкурсе «Молодежная столица РФ»
РИА Новости

Депутат Госдумы Томской области Владимир Самокиш эмоционально отреагировал на итоги конкурса «Молодежная столица России», назвав его «полным говном». Об этом он написал в своем Telegram-канале, сообщают «Осторожно, новости!».

По информации источника, депутат опубликовал пост, который проиллюстрировал картинкой презерватива.

«Это просто полное говно. Полное. И все это понимают. Давайте еще проиграем какому-то райцентру. Конкурс нечестный. Он разрушает страну и взрывает сепаратизм», — написал политик.

По его словам, в регионе не считают, что победивший в конкурсе Смоленск молодежнее Томска.

По информации «Осторожно, новости!», депутат подтвердил, что написал пост, а иллюстрацию подобрал «первую попавшуюся». Депутат также оставлял гневные комментарии под постом, однако позднее и комментарии, и публикация были удалены.

О победе Смоленска в конкурсе стало известно накануне. За Смоленск было отдано более 550 тыс. голосов. Томск же занял второе место, набрав 290 тыс. голосов.

Ранее в Госдуме предложили полностью заблокировать мат в интернете.

