Столкнувшуюся с грабителями на пляже в ЮАР россиянку избили и ограбили местные полицейские

Российская туристка обвинила полицейских из ЮАР в грабеже и избиении

Туристка из России заявила об ограблении на пляже в ЮАР и последующем избиении полицейскими. Об этом сообщает news24.com.

В пятницу, 19 декабря, россиянка гуляла по пляжу Блоубергстранд в пригороде Кейптауна. В какой-то момент к ней подошли двое неизвестных, стали угрожать ножом и забрали сумку с паспортом и наличными. 36‑летней женщине удалось убежать, на попутной машине она добралась к ближайшему полицейскому участку.

Однако в отделении полиции ей не удалось найти защиты. По словам туристки, полицейские избили ее, сломав нос, а затем забрали оставшиеся деньги и ювелирные украшения. Впоследствии ее саму обвинили в нападении на офицера и задержали за сопротивление властям.

Позже женщину отпустили под залог, но расследование, начатое в ее отношении, продолжается. Туристка заявила, что намерена добиваться справедливости в суде. Министерство полиции ЮАР пока публично не комментировало ее обвинения.

