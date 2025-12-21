На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
В Кремле пообещали сообщить о поздравлении Трампа Путиным с Рождеством

В Кремле сообщат, будет ли Путин поздравлять Трампа с Рождеством
Roman Naumov/Global Look Press

Кремль сообщит дополнительно, если президент России Владимир Путин решит поздравить президента США Дональда Трампа с Рождеством. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Мы сообщим», — сказал он.

Песков добавил, что пока в графике президента нет планов связываться с президентом США по телефону. При этом он добавил, что в случае необходимости разговор двух президентов может быть быстро организован.

Последний телефонный разговор между Путиным и Трампом состоялся в октябре, за день до встречи американского президента с украинским коллегой Владимиром Зеленским. Звонок был инициирован российской стороной и длился более двух с половиной часов. По словам западных журналистов, он стал «неприятным сюрпризом» для Зеленского.

Тогда же Трамп анонсировал новые переговоры делегаций России и США и сообщил, что встретится с Путиным в Венгрии. Дата встречи не назначена до сих пор.

Ранее Трамп прокомментировал отношения с Путиным.

