В ВСУ подтвердили, что российские военные пересекли границу Сумской области

В ВСУ заявили, что ВС РФ зашли в приграничное село Грабовское в Сумской области

Офицер Главного управления коммуникаций Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Лиховой сообщил, что российские военнослужащие пересекли границу Сумской области у населенного пункта Грабовское. Его слова приводит украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

«По его словам, на этом участке сейчас продолжаются стабилизационные действия», — говорится в публикации.

Накануне «Страна.ua» писала о том, что в ночь на 20 декабря ВС РФ зашли в приграничное село Грабовское.

Кроме того, стало известно, что власти Украины начали усиленную эвакуацию жителей Краснопольского района Сумской области, расположенного у российско-украинской границы. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава украинской областной военной администрации (ОВА) Олег Григоров.

18 декабря начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерий Герасимов заявил, что под контроль России перешли 18 населенных пунктов в Сумской области. Глава генштаба отметил, что после освобождения Курской области от оккупации украинской армии ВС России стали создавать полосу безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей Украины.

