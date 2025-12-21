На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!
Все новости
Новые материалы +
Размер текста
А
А
А

В ВСУ подтвердили, что российские военные пересекли границу Сумской области

В ВСУ заявили, что ВС РФ зашли в приграничное село Грабовское в Сумской области
true
true
true
close
Сергей Бобылев/РИА Новости

Офицер Главного управления коммуникаций Вооруженных сил Украины (ВСУ) Дмитрий Лиховой сообщил, что российские военнослужащие пересекли границу Сумской области у населенного пункта Грабовское. Его слова приводит украинское издание «Страна.ua» в Telegram-канале.

«По его словам, на этом участке сейчас продолжаются стабилизационные действия», — говорится в публикации.

Накануне «Страна.ua» писала о том, что в ночь на 20 декабря ВС РФ зашли в приграничное село Грабовское.

Кроме того, стало известно, что власти Украины начали усиленную эвакуацию жителей Краснопольского района Сумской области, расположенного у российско-украинской границы. Об этом в своем Telegram-канале заявил глава украинской областной военной администрации (ОВА) Олег Григоров.

18 декабря начальник Генерального штаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерий Герасимов заявил, что под контроль России перешли 18 населенных пунктов в Сумской области. Глава генштаба отметил, что после освобождения Курской области от оккупации украинской армии ВС России стали создавать полосу безопасности в приграничных районах Сумской и Харьковской областей Украины.

Ранее Герасимов прокомментировал возможные ядерные испытания в США.

Все новости на тему:
СВО: последние новости
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
 
Теперь вы знаете
Смартфоны россиян хотят внести в единую базу. Что за номера IMEI для этого нужны
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами