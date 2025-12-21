На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
«Печально смотреть»: в Норвегии возмутились из-за поведения Большунова

Норвежский журналист Сальтведт возмутился из-за поведения лыжника Большунова
Максим Блинов/РИА Новости

Норвежский журналист NRK Ян Петтер Сальтведт назвал странным поведение российского лыжника Александра Большунова. Его слова приводит Sport24.

«Все это просто возмутительно! Поведение крайне странное и, безусловно, не относящееся к профессиональному спортсмену. СМИ делают свою работу. Большунов не может диктовать нам, что мы должны делать, ведя себя как хулиган. Просто печально на него смотреть», — заявил он.

20 декабря Большунов отказал журналисту в интервью со словами «к нормальным буду подходить».

Самым громким инцидентом с участием Большунова стал эпизод, когда лыжник после завершения мужского спринта на этапе Кубка России 29 ноября толкнул своего соперника Александра Бакурова, стоящего к нему спиной. Такую реакцию у Большунова вызвало их столкновение по ходу гонки. По итогам эпизода Бакуров получил повреждение.

Большунов принес Бакурову свои извинения, однако также обвинил соперника в симуляции травмы. Наказание Большунова за эпизод состояло в том, что он не мог выходить на старт до того, как не восстановится сам Бакуров. В итоге оба лыжника впервые появились на гонке после инцидента 7 декабря.

Большунов — трехкратный олимпийский чемпион. На его счету также четыре серебряные медали и две бронзовые награды Олимпийских игр. Также он — чемпион мира в скиатлоне (2021), двукратный обладатель Кубка мира (2019/20, 2020/21), двукратный победитель лыжной многодневной гонки Тур де Ски (2019/2020 и 2021).

Ранее биатлонистка Кристина Резцова заявила, что Большунов ни с кем не здоровается.

Все новости на тему:
Зимние виды спорта
