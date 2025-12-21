На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Песков рассказал о неприятных вопросах на пресс-конференции Путина

Песков: на прямой линии Путина были вопросы, которые ему не понравились
true
true
true
close
Александр Казаков/РИА Новости

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил РИА Новости, что на пресс-конференции Владимира Путина, совмещенной с прямой линией, были вопросы, которые российскому лидеру не пришлись по душе.

По словам Пескова, это вполне нормально, поскольку журналисты имеют полную свободу задавать интересующие их вопросы или те, которые им поручают редакции. Он подчеркнул, что именно эта свобода делает формат «Итогов года» уникальным.

Президент РФ провел прямую линию и большую пресс-конференцию 19 декабря. Мероприятие, состоявшееся в Гостином дворе в Москве, продлилось четыре часа 30 минут. Количество вопросов от россиян, поступивших на прямую линию, превысило 3 млн. Ведущими мероприятия стали журналисты Екатерина Березовская и Павел Зарубин.

Самая долгая прямая линия с президентом была в 2013 году, она продолжалась 4 часа 47 минут.

«Газета.Ru» вела текстовую онлайн-трансляцию мероприятия.

Ранее в Кремле рассказали, будет ли работать Путин в новогодние праздники.

Прямая линия с Путиным — 2025
