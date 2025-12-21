Песков рассказал, с кем пообщается Путин на встрече лидеров СНГ

Песков: Путин пообщается со всеми лидерами на встрече СНГ в Петербурге

Президент России Владимир Путин так или иначе пообщается со всеми лидерами, которые приедут в Санкт-Петербург. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

«Естественно, в течение этих двух дней Путин по отдельности пообщается со всеми. Это будет обязательно», — заявил он.

Песков рассказал, что предновогодние встречи лидеров стран СНГ и ЕАЭС субстантивные и содержательные, хоть и проходят в неформальной обстановке. Представитель Кремля добавил, что глава государства обязательно отдельно пообщается с премьер-министром Армении Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым.

Он подчеркнул, что переговоры и неформальные встречи являются ценностями такого формата проведения мероприятия.

Путин 21–22 декабря будет работать в Санкт-Петербурге. По данным Кремля, рабочая программа в северной столице начнется с участия в заседании Высшего Евразийского экономического совета. Как ожидается, участники обсудят актуальные вопросы деятельности Евразийского экономического союза, определят ориентиры дальнейшего углубления интеграции и развития единого рынка, а также утвердят ряд документов. В частности, планируется подписание соглашения о свободной торговле между ЕАЭС и Индонезией.

На 22 декабря в Санкт-Петербурге по инициативе Путина запланирована ежегодная неформальная встреча лидеров государств СНГ. В ее рамках президент России намерен провести и двусторонние переговоры с рядом зарубежных лидеров.

Ранее Лукашенко прибыл в Петербург.