Песков признался, что ему не достались булочки из люберецкой пекарни

Песков заявил, что ему не досталось булочек от пекарни «Машенька» с прямой линии
Maxim Shemetov/Reuters

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал, что ему не досталось булочек из подарочной корзины от пекарни «Машенька» из Краскова, хотя корзина была большая. Его слова передал журналист кремлевского пула Александр Юнашев в Telegram-канале.

21 декабря президент Путин попробовал пирожки из люберецкой пекарни «Машенька» с вишневым вареньем. Во время приема пищи президента на стене журналисты заметили картину «Хлебное поле».

19 декабря российский лидер в эфире программы «Итоги года» заверил владельца пекарни, что бизнес в РФ не пострадает от предстоящих налоговых изменений. В ответ предприниматель прислал президенту Путину пирожки с капустой, картошкой, луком и яйцом и со свежими ягодами.

После обращения владельца бизнеса к президенту РФ глава городского округа Люберцы Владимир Волков лично посетил пекарню «Машенька», чтобы обеспечить поддержку коллективу предприятия.

Ранее стало известно, чью картину Путин повесил на стену.

Прямая линия с Путиным — 2025
