В России выросли продажи постеров и масок с Долиной

В России значительно вырос спрос на маски с лицом народной артистки России Ларисы Долиной. Об этом сообщает ТАСС.

По данным издания, на известном российском маркетплейсе продажи постеров и масок с Долиной за два месяца выросли в шесть раз. В то же время спрос на виниловые пластинки и CD-альбомы исполнительницы полностью иссяк. Отмечается, что продажи этой продукции сократились до нуля.

В августе 2024 года певица продала свою квартиру, а вырученные от продажи деньги перечислила мошенникам, которые представились сотрудниками правоохранительных органов. Сделку впоследствии признали недействительной, вернув квартиру артистке. В результате покупательница Полина Лурье осталась без денег и жилья.

16 декабря 2025-го в ВС России прошло рассмотрение жалобы Полины Лурье по делу о приобретении московской квартиры у Долиной. Суд постановил пока оставить право собственности на жилье за Лурье. Дело о продаже недвижимости отправлено на новое рассмотрение в апелляционную инстанцию. Подробности — в материале «Газеты.Ru».

Ранее в Туле отменили концерт Ларисы Долиной.