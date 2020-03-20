На Ставрополье мужчина кулаком убил пенсионера

<img src="//img.gazeta.ru/files3/139/12222139/Depositphotos_6780067_l-2015-pic905-895x505-41752.jpg">

В Нефтекумске 26-летнего мужчину будут судить за то, что он убил пенсионера, ударив кулаком по лицу, сообщает СУ СК России по региону.

21 июня 2019 года подозреваемый и убитый поссорились, из-за чего первый ударил второго кулаком по лицу. Пенсионер упал на землю, обвиняемый скрылся и ушел домой.

Полицейский нашел пострадавшего и вызвал скорую помощь. Позже пожилой мужчина умер в больнице.

Уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности и оставлении человека в опасности направлено в суд.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Избила утюгом и зарезала: что сиделка вытворяла с инвалидом

— Во Внуково с рейса сняли мужчину и женщину, избившую и покусавшую полицейских