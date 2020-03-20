На Ставрополье мужчина кулаком убил пенсионера
В Нефтекумске 26-летнего мужчину будут судить за то, что он убил пенсионера, ударив кулаком по лицу, сообщает СУ СК России по региону.
21 июня 2019 года подозреваемый и убитый поссорились, из-за чего первый ударил второго кулаком по лицу. Пенсионер упал на землю, обвиняемый скрылся и ушел домой.
Полицейский нашел пострадавшего и вызвал скорую помощь. Позже пожилой мужчина умер в больнице.
Уголовное дело по статьям о причинении смерти по неосторожности и оставлении человека в опасности направлено в суд.
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