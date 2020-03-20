Во Франции за сутки врачи диагностировали 1,6 тысячи случаев заражения коронавирусом

<img src="//img.gazeta.ru/files3/875/13013875/2020-03-12T141418Z_1848018665_RC2EIF9SP8UA_RTRMADP_3_HEALTH-CORONAVIRUS-POLAND-pic905-895x505-83983.jpg">

Во Франции за сутки врачи выявили больше 1,6 тысячи случаев заражения коронавирусом, пишет РИА «Новости» со ссылкой на главу Генеральной дирекции здравоохранения страны Жерома Саломона.

«На сегодня во Франции 12 612 человек заболели, число умерших составляет 450 человек», — сказал Саломон.

Он отметил, что в больницах находятся больше пяти тысяч, почти 1300 пациентов в тяжелом состоянии.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В Сербии из-за коронавируса скончался первый человек

— В Италии за сутки скончалось рекордное количество людей

— В Великобритании за сутки от коронавируса скончались почти 40 человек