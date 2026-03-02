Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
США и Израиль атаковали ИранБлокировка TelegramПереговоры о мире на Украине
Политика

На Западе прокомментировали заявление Зеленского о «диктаторе» Хаменеи

Журналист Христофору: Зеленский зря ждет смены режима в Иране
Liesa Johannssen/Reuters

Кипрский журналист Алекс Христофору в эфире своего YouTube-канала заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому не стоит надеяться на смену власти в Иране.

Таким образом Христофору прокомментировал пост в официальном аккаунте Украины в соцсети X по поводу смерти верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

«Зеленский, очнись! Диктатор тут только ты, а Хаменеи был законно избран. Лучше удали свой пост, извинись и перестань мечтать о смене режима, пока не стал следующим», — поделился журналист.

Новость дополняется.

 
Теперь вы знаете
15 сериалов марта-2026. Главные новинки, которые точно стоит посмотреть
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!