На Западе прокомментировали заявление Зеленского о «диктаторе» Хаменеи

Кипрский журналист Алекс Христофору в эфире своего YouTube-канала заявил, что президенту Украины Владимиру Зеленскому не стоит надеяться на смену власти в Иране.

Таким образом Христофору прокомментировал пост в официальном аккаунте Украины в соцсети X по поводу смерти верховного лидера Ирана Али Хаменеи.

«Зеленский, очнись! Диктатор тут только ты, а Хаменеи был законно избран. Лучше удали свой пост, извинись и перестань мечтать о смене режима, пока не стал следующим», — поделился журналист.

Новость дополняется.