Больным раком россиянам не хватает жизненно необходимых лекарств на основе платины

В России не хватает жизненно необходимых препаратов от рака на основе платины, среди которых МНН карбоплатин, оксалиплатин и цисплатин, сообщили «Газете.Ru» в ассоциации онкологических пациентов «Здравствуй!», организации «Движение против рака» и автономной некоммерческой организации «Ореол Жизни».

Представители пациентских организаций написали письмо в адрес Минздрава и Минпромторга (есть в распоряжении «Газеты.Ru») в связи с дефицитом препаратов для онкобольных на основе платины. Ранее они сообщали о нехватке в Росздравнадзор и получили информацию, что лекарства были введены в гражданский оборот в январе, феврале 2026 года. Информации о конкретных объемах поставок (количество упаковок) и сроках поставок в лечебные учреждения предоставлено не было.

Однако, как сообщили «Газете.Ru», с октября 2025 года и до сих пор в организации регулярно поступают обращения от онкологических пациентов об отсутствии препаратов платины (МНН карбоплатин, оксалиплатин, цисплатин), из-за чего онкопациенты не получают необходимого им лечения.

Данные лекарственные препараты включены в перечень жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов и используются в более чем в 40 клинических рекомендациях по лечению различных видов онкологических заболеваний (рак молочной железы, рак яичников, опухоли головы и шеи, рак легкого, рак шейки и тела матки и др.). В ряде клинических ситуаций применение схем с использованием платиносодержащих лекарственных препаратов является единственной, безальтернативной возможностью.

«Мы продолжаем констатировать сохраняющийся дефицит платиносодержащих противоопухолевых лекарственных препаратов. Недостаточные поставки или недоступность отдельных дозировок, особенно в следующих регионах: Воронежская область, Калининградская область, Калужская область, Нижегородская область, Омская область, Оренбургская область, Ростовская область, Ярославская область, республика Татарстан, г. Москва, г. Санкт-Петербург, Московская область, Новосибирская область, Забайкальский край, Липецкая область, Приморский край — критическим образом сказывается на получении пациентами жизненно необходимого лечения в срок и в полном объеме», — говорится в обращении.

