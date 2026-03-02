Россиянам назвали оптимальный срок вложений в золото

Золото — это прежде всего страховка сбережений и элемент диверсификации, а не способ быстро заработать. В него лучше вкладываться на сроки от пяти до десяти лет, рассказал «Газете.Ru» доктор экономических наук, профессор Финансового университета при правительстве РФ Юрий Шедько.

«В консервативном или сбалансированном портфеле доля золота обычно составляет 5–10%. При повышенных ожиданиях ослабления рубля она может вырасти до 10–15%, иногда до 20%. В агрессивной стратегии на рост акций доля металла, как правило, не превышает 5%. Чтобы не попасть в ловушку покупки «на пике», нужно использовать стратегию постепенного накопления — регулярные покупки на равные суммы. Такой подход снижает среднюю цену входа и уменьшает влияние краткосрочных скачков. Горизонт инвестирования должен быть долгосрочным — от пяти-десяти лет. Исторически золото рассматривается как инструмент сохранения покупательной способности капитала, а не как основной источник доходности», — отметил Шедько.

Он рассказал, какие варианты вложений в золото можно выбрать.

По словам экономиста, обезличенные металлические счета (ОМС) удобны тем, что не требуют хранения металла и обычно обслуживаются бесплатно. Однако при продаже возможен спред 5–10%, средства не подпадают под систему страхования вкладов, а результат зависит от надежности банка, предупредил Шедько.

Он добавил, что слитки и монеты дают физическое владение активом и подходят для долгосрочного хранения. Но инвестору придется решать вопрос безопасности — аренда ячейки или покупка сейфа, констатировал эксперт. По его словам, спред между покупкой и продажей выше, возможны сложности с обратной реализацией. При покупке слитков также действует НДС, уточнил экономист.

Он сказал, что биржевые инструменты — фьючерсы, ETF и БПИФ — отличаются высокой ликвидностью и относительно низкими комиссиями. Однако фьючерсы предполагают риски при использовании кредитного плеча и требуют опыта, сказал эксперт. Фонды взимают плату за управление, добавил Шедько.

«Акции золотодобывающих компаний дают шанс на дивиденды и потенциально более высокую доходность. Но их динамика зависит не только от цены металла, а и от операционных результатов конкретной компании, поэтому волатильность выше. Общие риски для всех инструментов — рыночные колебания, возможные коррекции, изменения налогового законодательства и геополитические факторы», — заключил Шедько.

В начале 2026 года цены на золото установили новый рекорд. Стоимость драгоценного металла впервые в истории превысила $4600 за унцию. По данным Investing.com, 26 февраля унция золота стоила более $5100.

