В конгрессе США пришли к неутешительным выводам об итогах операции в Иране

Сенатор Мерфи: Трампу не удастся достичь ни одной из поставленных целей в Иране

Президенту США Дональду Трампу не удастся добиться ни одной из поставленных целей в ходе операции в Иране, по ее итогам в стране не возникнет демократия. Об этом заявил сенатор от Демпартии Крис Мерфи в эфире телеканала CBS News.

«Президент заявил, что цель состоит в смене режима, а также в ликвидации иранской ракетной и ядерной программ. Ему не удастся достичь ни одной из этих целей. Его разведывательные службы уже сообщили ему, что наиболее вероятным исходом станет замена нынешнего руководства членами Корпуса стражей исламской революции, придерживающимися жесткой линии», — сказал Мерфи.

По его словам, США не получат демократии в Иране. В итоге к власти в Тегеране придет «еще более худшее руководство». Политик подчеркнул, что ядерную программу Ирана нельзя уничтожить бомбардировками. Мерфи напомнил слова Трампа о том, что Вашингтон якобы уничтожил ядерную программу Тегерана, но «по-видимому, за последний год они вернулись к ней, отстав всего на неделю».

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Трамп в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским военным базам на Ближнем Востоке.

Ранее Иран отказался от переговоров с США.