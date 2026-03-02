Размер шрифта
Американский сенатор объяснил, чем может обернуться операция Трампа в Иране

Сенатор Шифф: Трамп высвободил на Ближнем Востоке неконтролируемые факторы
Leah Millis/Reuters

Президент США Дональд Трамп высвободил на Ближнем Востоке факторы, которые не может контролировать, Вашингтон втягивается в очередной конфликт в регионе. Об этом заявил сенатор-демократ Адам Шифф в эфире ABC News.

«Просто не было никаких оснований для проведения этой масштабной военной кампании с целью смены режима. И здесь возникает опасение, что мы высвободили в регионе факторы, которые мы не можем контролировать», — заявил Шифф.

По его словам, на смену аятолле Али Хаменеи придет «столь же порочный режим». При этом сенатор допустил, что если иранский народ восстанет, как к тому призывал Трамп, то «он добьется успеха». В противном случае его «подавят», если в республике будут опираться на «неявное обещание президента, что мы будем рядом, чтобы им помочь».

Утром 28 февраля США совместно с Израилем начали военную операцию против Ирана. Трамп в обращении к нации объяснил американские и израильские удары по Ирану «иссякшим терпением» в связи с нежеланием Тегерана отказаться от ядерных амбиций.

В Исламской Республике были атакованы многие города, в том числе столица. Один из ударов пришелся на резиденцию верховного лидера Али Хаменеи, он не выжил. В ответ Иран нанес удар ракетами и беспилотниками по Израилю и американским военным базам на Ближнем Востоке.

Ранее в конгрессе США пришли к неутешительным выводам об итогах операции в Иране.

 
