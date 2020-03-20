В Москве девять лабораторий будут проводить тесты на коронавирус

<img src="//img.gazeta.ru/files3/575/13013575/RIAN_6200612.HR-pic905-895x505-93395.jpg">

В Москве 20 марта пять дополнительных лабораторий проводят тесты на коронавирус, к концу следующей недели их число возрастет до девяти, пишет РИА «Новости» со ссылкой на мэра столицы Сергея Собянина.

По его словам, новые мощности позволят проводить 10 тысяч тестов ежедневно.

Мэр отметил, что ведутся переговоры к подключению частных компаний.

В Москве коронавирусом заразились больше 130 человек. Всего болеют 250 россиян.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— Среди зараженных коронавирусом в Москве есть дети

— Москвичи стали меньше пользоваться транспортом из-за коронавируса

— Песков: возможность закрытия Москвы на карантин в принципе не обсуждается