Скворцова рассказала, когда в России будет готова вакцина от коронавируса

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Руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова рассказала, когда в России будет готова вакцина от нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости».

Она заявила, что разрабатываемая ФМБА вакцина будет готова через 11 месяцев.

Скворцова добавила, что агентство планирует получить первые результаты испытаний вакцины в июне 2020 года.

Руководитель ФМБА уточнила, что доклинические исследования могут занять до шести месяцев, а до пяти месяцев займет первый этап исследований вакцины.

«В случае применения протокола ВОЗ возможно исключить клинические исследования II-III фаз. Таким образом, через 11 месяцев мы сможем получить уже готовую вакцину», — заключила Скворцова.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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