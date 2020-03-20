Скворцова рассказала, когда в России будет готова вакцина от коронавируса
Руководитель Федерального медико-биологического агентства (ФМБА) Вероника Скворцова рассказала, когда в России будет готова вакцина от нового типа коронавируса COVID-19. Об этом сообщает РИА «Новости».
Она заявила, что разрабатываемая ФМБА вакцина будет готова через 11 месяцев.
Скворцова добавила, что агентство планирует получить первые результаты испытаний вакцины в июне 2020 года.
Руководитель ФМБА уточнила, что доклинические исследования могут занять до шести месяцев, а до пяти месяцев займет первый этап исследований вакцины.
«В случае применения протокола ВОЗ возможно исключить клинические исследования II-III фаз. Таким образом, через 11 месяцев мы сможем получить уже готовую вакцину», — заключила Скворцова.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-2019.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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