Среди зараженных коронавирусом в Москве есть дети

Среди заразившихся новым коронавирусом, выявленных в Москве за последние сутки, есть несовершеннолетние. Об этом сообщает оперштаб по Москве.

Уточняется, что из 33 новых заболевших, выявленных за сутки в столице, — 2 детей. В штабе сообщили, что все заразившиеся недавно приехали из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией.

«Один из них не посещал школу после прилета, второй не ходил на занятия с 12 марта, в настоящий момент эта школа закрыта на карантин», — сообщили в штабе.

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