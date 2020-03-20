В Москве наркодилер спрятал героин в полицейском отделении
В Москве подозреваемый в торговле наркотиками спрятал героин в туалете полицейского отделения, пишет РИА «Новости» со ссылкой на пресс-службу городского ГУ МВД.
Сообщается, что полиция задержала мужчину, у которого при осмотре нашла 1,4 грамма героина. Позже по информации в телефоне подозреваемого правоохранители обнаружили в местах закладок еще 5,6 грамма запрещенного вещества.
Когда мужчину доставили в полицию, он пожаловался на плохое самочувствие и отправился в туалет. Там он спрятал в шкафу 11 свертков героина общей массой 18 граммов, которые сотрудники не заметили во время осмотра.
Возбуждено уголовное дело. В отношении проводивших осмотр полицейских проводится служебная проверка.
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