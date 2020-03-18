Экс-замглавы ФСИН Максименко заявил, что ушел, чтобы не «мешать»

Экс-замдиректора Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Валерий Максименко рассказал изданию «Подъем», что уволился по собственному желанию.

По его словам, решение об увольнении было его собственным, и его «никто не принуждал».

«Очень благодарен ФСИНу за то время, которое работал в нем. Это было классно. Надо что-то дальше искать, смотреть, что еще можно сделать. Пришла новая команда, у них своя идея, цель. Мешать, как минимум, некрасиво и неправильно», — сказал Максименко.

Ранее президент России Владимир Путин освободил Валерия Максименко от должности заместителя директора ФСИН РФ.

Максименко написал рапорт об уходе с поста в ноябре прошлого года. Он являлся замдиректора ФСИН с 2016 года.

Ранее бывший секретарь ОНК Москвы Иван Мельников в беседе с «Газетой.Ru» рассказал, что одной из причин отставки Валерия Максименко стало его желание продолжать строить открытое взаимодействие со СМИ.