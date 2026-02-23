Каллас заявила, что ЕС впервые не смог согласовать 20-й пакет санкций против России

Каллас: ЕС не удалось достичь согласия по 20-му пакету санкций против России

Главы МИД стран-членов Европейского союза (ЕС) не смогли достичь соглашения по 20-му пакету санкций против России. Об этом заявила глава дипломатической службы ЕС Кая Каллас по итогам встречи глав внешнеполитических ведомств объединения, передает ТАСС.

«Мы не смогли достичь соглашения по 20-му пакету санкций, поэтому сигнал послать не получилось, но работа продолжится», — сказала глава дипслужбы.

Это первый случай с начала специальной военной операции (СВО) на Украине, когда ЕС не смог согласовать санкции перед 24 февраля.

Несколькими часами ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что его страна наложила вето на решения Евросоюза о принятии 20-го пакета санкций против России. Соответствующее решение было принято из-за блокировки транзита нефти по трубопроводу «Дружба», уточнил глава ведомства.

23 февраля ЕС продлил действие санкций против России до 24 февраля 2027 года.

Ранее Слуцкий назвал новый пакет антироссийских санкций объявлением «танкерной войны».