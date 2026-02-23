Украинский чиновник за $70 тысяч обещал сделать уклонистов многодетными отцами

В Киеве сотрудника главного управления Службы безопасности Украины (СБУ) задержали при получении крупной взятки от двоих граждан за содействие в получении отсрочки от мобилизации. Об этом сообщило Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) в своем Telegram-канале.

По данным следователей ведомства, задержанный агент спецслужбы получил $68 тысяч в виде взятки от двух украинских граждан призывного возраста, пообещав взамен отменить их розыск в территориальных центрах комплектования (ТЦК, аналог военкомата) и обеспечить отсрочку от призыва в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ).

В НАБУ уточнили, что подозреваемый во взяточничестве сотрудник СБУ собирался за указанную сумму снабдить уклонистов поддельными документами о том, что каждый из них является многодетным отцом. Украинское законодательство предусматривает отсрочку от призыва мужчинам, воспитывающим трех и более несовершеннолетних детей.

Всеобщая мобилизация была объявлена на Украине в феврале 2022 года и с тех пор много раз продлевалась. К январю 2026 года в розыске за уклонение от призыва находились 2 млн граждан.

По словам командира батальона Главного управления разведки (ГУР) ВСУ Алексея Середюка, на украинских территориях вблизи линии фронта проводится насильственная мобилизация мужчин. Он заявил, что его подразделение «выгребло из домов всех уклонистов на пути», и призвал не обращать внимание на «провокаторов из тыла», которые «будут размазывать сопли» и негодовать по поводу неправомерных действий.

Ранее уклонисты пытались сбежать с Украины под видом команды по футболу.