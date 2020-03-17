В 15 регионах России обнаружены случаи заражения коронавирусом

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Новые случаи заражения коронавирусом за сутки были обнаружены в 15 регионах России. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на оперативный штаб по предупреждению распространения COVID-19 в России.

В Самарской, Калининградской и Тверской областях зарегистрировано по 2 случая. В Красноярском крае, в Тамбовской, Калужской, Нижегородской, Свердловской, Архангельской, Ярославской и Пензенской областях, в Республике Татарстан, в Республике Хакасия обнаружены по 1 заболевшему коронавирусом.

Кроме того, 4 новых случая заражения найдены в Москве и 1 — в Московской области.

Таким образом, за последние сутки выявлен 21 новый случай коронавирусной инфекции у россиян.

Ранее стало известно, что число заболевших коронавирусом в России возросло до 114. Умерших нет, вылечились — 5.