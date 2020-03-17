В Москве годовалый ребенок несколько дней провел в квартире с телом матери

В одной из квартир Москвы была найдена годовалая девочка, которая несколько дней находилась там вместе с телом своей умершей матери. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Как стало известно, инцидент случился в доме на Партизанской улице.

По информации телеканала, 27-летняя мать ребенка была избита. Причины смерти женщины пока неизвестны.

Сообщается, что девочку обнаружили истощенной. Малышка была в стрессовом состоянии. Ее уже передали сестре умершей женщины.

Как отмечается, позже был задержан сожитель молодой матери, которого подозревают в избиении женщины.