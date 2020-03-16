Трамп призвал американцев избегать встреч в группах более десяти человек

Президент США Дональд Трамп призвал американцев следовать строгим правилам в борьбе со вспышкой нового коронавируса, передает «Интерфакс».

Он посоветовал всем американцам, в том числе молодым и здоровым, перейти по возможности на домашнее обучение, избегать собраний групп свыше 10 человек, поездок без веских на то причин, а также походов в общественные места.

«Если мы всем примем такие меры, мы победим болезнь», — заключил Трамп.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

НОВОСТИ ПО ТЕМЕ:

— В США начали испытывать вакцину от COVID-19 на людях

— Американцы массово скупают оружие, патроны и сухпайки из-за коронавируса

— Бары и рестораны закроют в Нью-Йорке на фоне пандемии