Трамп призвал американцев избегать встреч в группах более десяти человек
Президент США Дональд Трамп призвал американцев следовать строгим правилам в борьбе со вспышкой нового коронавируса, передает «Интерфакс».
Он посоветовал всем американцам, в том числе молодым и здоровым, перейти по возможности на домашнее обучение, избегать собраний групп свыше 10 человек, поездок без веских на то причин, а также походов в общественные места.
«Если мы всем примем такие меры, мы победим болезнь», — заключил Трамп.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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