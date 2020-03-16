Россия закрывает въезд для иностранцев из-за коронавируса

Правительство России приняло решение ограничить въезд иностранцев на территорию страны из-за распространения коронавируса нового типа, сообщается на сайте кабмина.

Въезд иностранных граждан и лиц без гражданства будет запрещен с 18 марта по 1 мая 2020 года, говорится в сообщении.

Исключения предусмотрены для членов официальных делегаций, сотрудников дипломатических представительств, водителей транспорта международного сообщения, экипажей кораблей, самолетов и поездов. Кроме того, въехать на территорию России смогут обладатели частных виз, выданных в связи со смертью близкого родственника, и транзитные пассажиры.

Премьер-министр России Михаил Мишустин проинформировал глав правительств зарубежных стран о принятых в ходе телефонных переговоров мерах.

По последним данным, в России выявлено 93 случая заражения коронавирусом нового типа.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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