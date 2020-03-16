На Кипре коронавирусом заразились 11 медиков из больницы Пафоса

На Кипре 11 медиков, работающих в больнице общего профиля города Пафос, заразились коронавирусом. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство здравоохранения республики.

По данным Минздрава, девять медицинских работников заболели вирусом после того, как вступили в контакт с пациентом, который находился в реанимационном отделении. Еще у двоих вирус был обнаружен по возвращении из других стран: один из них вернулся на остров из Великобритании, а другой — из Греции.

При этом, пациент реанимационного отделения заболел коронавирусом после того, как в больнице его навестили прибывшие из Великобритании родственники.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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