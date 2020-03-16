Мероприятия с более чем 50 участниками запрещены в Москве
Московские власти запрещают проведение на территории города мероприятий с числом участников более 50 человек в связи с опасностью распространения коронавируса нового типа, соответствующий указ опубликован на сайте мэра столицы.
В соответствии с указом, в Москве действует режим повышенной готовности, предусматривающий запрет на проведение массовых мероприятий до 10 апреля 2020 года.
По последним данным, в России выявлено 93 случая заражения коронавирусом нового типа.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Заболевание — новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19. 11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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