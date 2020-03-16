В Грузии выздоровел первый заразившийся коронавирусом пациент
В Грузии выздоровел первый гражданин страны, который заразился коронавирусом в конце февраля. Об этом сообщает «Интерфакс» со ссылкой на представителя тбилисской инфекционной больницы Марину Эзугбая.
По ее словам, повторный анализ на тест дал отрицательный результат на наличие COVID-19.
В понедельник, 16 марта, будут известны результаты анализов второго заболевшего.
По данным Минздрава Грузии, в республике зафиксировано 33 случая заражения коронавирусом.
31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.
11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.
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