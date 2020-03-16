Мишустин рассказал, как последние зараженные коронавирусом в России заболели

Последние заразившиеся коронавирусом граждане России заболели из-за общения с инфицированными людьми. Об этом сообщил премьер-министр России Михаил Мишустин, передает РИА «Новости».

По его словам, люди заразились вирусом за счет близких людей. Он заявил, что впредь власти России будут действовать на опережение, чтобы не допустить распространения коронавируса на территории страны.

По последним данным, общее число инфицированных на территории России увеличилось до 64 человек. Всего в мире инфицированы свыше 168 тысяч человек, погибли — 6 500.

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