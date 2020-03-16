Мишустин возглавит координационный совет по борьбе с коронавирусом

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что сам возглавит координационный совет по борьбе с коронавирусной инфекцией. Об этом сообщает РИА «Новости».

По его словам, отныне правительство страны будет действовать на опережение, чтобы предотвратить распространение инфекции в стране.

31 декабря 2019 года китайские власти заявили о вспышке пневмонии в городе Ухань. Возбудителем заболевания является новый тип коронавируса, которому присвоено официальное название COVID-19.

11 марта Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) объявила вспышку нового коронавируса пандемией.

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