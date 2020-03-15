Два ребенка упали под лед в Вологде

Два ребенка провалились под лед на реке Вологда, один из них пропал. Об этом сообщается на сайте управления МЧС России по региону.

По данным МЧС, мальчик решил проверить лед на реке, в результате чего упал в воду. Его унесло течением, в настоящее время местонахождение пропавшего не установлено. Попытавшаяся его спасти 10-летняя девочка также провалилась под лед, однако была спасена очевидцами.

На месте происшествия работают сотрудники МЧС, спасатели и врачи скорой помощи.

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